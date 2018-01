Artur Mas renuncia a la presidencia del PDeCAT

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha anunciado la tarde de este martes que renuncia a la presidencia del PDeCAT, una decisión que ya estaba acordada con la Ejecutiva del partido desde el año pasado, tal y como ha confirmado el propio Mas. Este anuncio no supone una retirada de la política activa, sino un "paso a un lado" motivado por la necesidad de "nuevos liderazgos" y por el "complicado calendario judicial" que el exmandatario afronta en los próximos meses.

"Doy otro paso a un lado y no es el primero", ha explicado Mas ante los medios en una rueda de prensa. El expresidente de la Generalitat ha hablado de una "nueva etapa que se abre" y ha señalado que "la nueva combinación de PDeCAT y Junts per Catalunya requiere nuevos liderazgos. Se necesita dejar espacios libres para que determinadas personas puedan encabezar este proyecto de cara al futuro".

"Es la misma razón que me inspiró cuando dejé la presidencia de la Generalitat", ha añadido Mas. En su comparecencia, ha asegurado que cree "en el proyecto de PDeCAT y no quiero que mi presidencia pueda suponer un freno para la expansión natural de este proyecto".

Artur Mas también ha revelado que "el camino lleno de dificultades judiciales" que le espera en los próximos meses también ha pesado mucho en su decisión de renunciar a la presidencia del PDeCAT: "Es más que probable que me quede pronto sin margen de maniobra, y es preciso que el presidente del partido la tenga".

El expresidente de la Generalitat ha aseverado que su decisión se corresponde con los principios que han regido su actuación política: "Primero es el país, luego viene el partido y después la persona". "Estoy haciendo", ha matizado, "lo que hace falta hacer en este momento, más allá de comodidades personales".

Mas también ha anunciado que seguirá "activamente vinculado" al proyecto de PDeCAT. "La vida es muy larga y no me retiro. No se sabe lo que puede pasar", ha matizado el expresident.

Artur Mas ha comparecido ante los medios tras una reunión de la Ejecutiva del partido. En la reunión del comité nacional del PDeCAT de ayer, Mas pidió un nuevo Govern estable para una legislatura larga, en un mensaje velado a Carles Puigdemont, y ya insinuó que el partido podría seguir adelante sin él, según fuentes presentes.

Esta decisión de Mas llega en plenas negociaciones para la investidura tras las elecciones del 21-D. Puigdemont aspira a ser investido vía telemática -ahora mismo se encuentra en Bruselas- y después tendría intención de volver a España. Todo este proceso está provocando tensiones internas dentro del propio independentismo. Este mismo martes han registrado las credenciales para ser diputados Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, pero se han producido también bajas inesperadas como las del exconseller Carles Mundó -que ha decidido renunciar a su escaño, dejar la política y volver a su actividad como abogado-.

El posicionamiento de Mas chocaría con la voluntad de JuntsxCat, que prefiere volver a las urnas antes que buscar un candidato alternativo al presidente de la Generalitat cesado Carles Puigdemont.

A LA ESPERA DE LA SENTENCIA DEL CASO PALAU

Además, la renuncia de Mas llega apenas una semana antes de que se conozca la sentencia del caso Palau, el escándalo de corrupción que ha afectado a antiguos altos cargos de CiU. La sentencia debe dirimir sobre si 6,6 millones de euros de Ferrovial acabaron en manos de la extinta CDC, cuyo liderazgo durante años heredó del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol.

La Fiscalía pide 14 años y 9 meses de prisión para Fèlix Millet; 10 años y 10 meses para su mano derecha, Jordi Montull, y ocho para el extesorero de CDC Daniel Osàcar.