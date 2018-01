Jennifer Lawrence y Emma Stone son amigas, muy amigas. Tan amigas que este domingo la primera tenía intención de ir a las fiestas postGlobos de Oro como acompañante de la segunda. Todo cambió cuando la segunda hizo un cambio de planes de última hora. ¿Y cómo reaccionó la primera? Con una divertida y viral venganza.

La protagonista de Madre! explicó su ausencia publicando un vídeo en Facebook grabado por la propia Stone, nominada a Mejor actriz de comedia o musical por su papel en La batalla de los sexos.

"Hola, ¿qué pasó esta noche?", se oye decir a Stone. "Bueno, me dijiste que querías ser mi cita para las fiestas así que cogí entradas para unas cuantas, alquilé un coche y estaba preparándome cuando me dijiste que no querías ir", le responde Lawrence, que empieza el vídeo de perfil y poco a poco se va girando hacia cámara para descubrir su rostro completo.

"Tú sólo querías venir a mi casa, así que dije a mi equipo de maquillaje y peluquería que se fueran y ahora éste es el aspecto que tengo", explica la actriz mitad maquillada, mitad sin maquillaje.

El vídeo, que termina con las risas de ambas, fue publicado en Facebook el lunes 8 de enero y desde entonces cuenta con más de 1,3 millones de reproducciones. Además 2.200 personas lo han compartido y otras 3.000 lo han comentado.