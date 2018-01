Este reportero quería grabar un vídeo ante lémures pero no fue muy buena idea

Quería grabar un reportaje en el zoo pero le fue imposible.

El periodista de la BBC Alex Dunlop se vio literalmente acosado por un grupo de lémures mientras trataba de informar sobre el recuento de animales del zoológico de Banham en Norfolk (Reino Unido).

Cuando no venía uno por la derecha, venía por la izquierda y si no por los dos lados. El caso es que no paró de esquivar lémures, pero pese a todo tuvo tiempo para lanzar un mensaje de felicidad: "Creo que es una de las partes más agradables del trabajo".

La cadena británica, lejos de dejar el vídeo como una anécdota y guardarlo en el archivo como tomas falsas internas, ha hecho un montaje que ha subido a su canal de YouTube. Lémures 1- Reportero 0.