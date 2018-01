La verdad tras la foto del Alcázar de Segovia más compartida durante las nevadas

Las imponentes nevadas caídas en España estos días han traído imágenes de lugares que parecen escenas de película. Estampas de lugares emblemáticos repletos de nieve como la Alhambra de Granada, el acueducto de Segovia y la muralla de Ávila, entre muchos otros, han llenado Instagram y Facebook.

Sólo hay que hacer una pequeña búsqueda en Twitter para ver que una de las imágenes más compartidas en redes sociales ha sido la del Alcázar de Segovia nevado, que ha cautivado a todos por su belleza. Esa fotografía que te ha llegado a través de WhatsApp tiene truco: es de enero de 2009.

Ha sido la página de Facebook del monumento la que ha compartido los detalles de la fotografía que realizó Fernando de Antonio Jiménez. "Lamentablemente muchos son los que se atribuyen su autoría y ha sido utilizada en multitud de ocasiones sin permiso", aseguran.

Y sentencian: "Gracias a Fernando de Antonio por reflejar de una forma tan magistral la magia y la espectacularidad de uno de los castillos más bonitos del mundo".