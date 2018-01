El Periódico Mediterráneo ha publicado este jueves una entrevista con Marta Flich, economista, actriz y colaborada de El HuffPost. La pieza refleja el particular estilo de Flich a la hora de divulgar información económica y también algunos aspectos personales, como su vinculación a la Vall d'Uixó, en Castellón.

Hasta ahí, todo normal. Lo que ha llamado la atención es la foto elegida por el periódico para ilustrar la conversación. Una imagen que no se correspondía mucho con el contenido de la entrevista y que ha motivado una irónica réplica por parte de la propia Marta Flich:

A ver, la de la de la foto soy yo pero no es la que yo hubiera elegido. Entre otras cosas porque no doy clases de economía de esta guisa. Podría, eh? Y no pasaría nada. Pero hace frío. Gracias por el contenido de la entrevista en cualquier caso. pic.twitter.com/JQpxpwmudg