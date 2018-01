Trump llama "agujeros de mierda" a El Salvador, Haití y varios países de África

Donald Trump ha vuelto a abrir la boca para insultar y cabrear a todo el mundo.

El presidente estadounidense ha llamado este jueves "agujeros de mierda" a El Salvador, Haití y varias naciones africanas y ha sugerido que, en lugar de inmigrantes de esos países, preferiría recibir en Estados Unidos más inmigrantes de Noruega.

"¿Por qué tenemos a toda esta gente de países (que son un) agujero de mierda viniendo aquí?", ha sido la frase exacta de Trump durante una reunión con legisladores en la Casa Blanca, de acuerdo con el diario The Washington Post, que cita a dos fuentes familiarizadas con el encuentro.

El magnate ha reaccionado así cuando dos senadores le han planteado un proyecto de ley migratorio que otorgaría visados a algunos de los ciudadanos de países que han sido retirados recientemente del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS), como El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán.

Trump ha recriminado entonces que EEUU debería traer a más inmigrantes de países como Noruega, con cuya primera ministra se reunió este miércoles. Los comentarios han dejado impactados a los presentes en la cita, según el diario, que no aclara si se refería también a Nicaragua con su exabrupto.

Según la corresponsal de la NBC para la Casa Blanca, la Casa Blanca ha respondido al asunto tirando de tópicos nacionalistas y populistas y refiriéndose vagamente al tema, sin negar que haya ocurrido:

NEW: WH response to reported "shithole" countries comment from @POTUS (note: not a denial that he said it.) pic.twitter.com/1QpWqRl0jl