Indignación por el cartel de Carnaval de Terrassa

El Carnaval de Terrassa ha dado a conocer este viernes su cartel para la edición de este año y ha desatado una intensa polémica. El dibujo que ilustrará la cita ha sudo duramente criticado en redes sociales, donde se han multiplicado las acusaciones de machismo.

El cartel es obra de Xavi Suárez y muestra a una mujer desnuda, ataviada solamente con un antifaz, y tres brazos ajenos de distintos colores cubren tanto sus pechos como su vagina. El dibujo es el resultado de una votación pública impulsada por la Confraria Mascarada, entidad que organiza el Carnaval de Terrassa:

La imagen ha generado muchos comentarios en Twitter, con usuarios indignados porque lo consideran desagradable e incluso incitador de comportamientos machistas:

No barregem les coses. Aquest cartell ofèn les dones i ningú buscarà l'explicació que hi ha hi al darrera. Al Davant hi ha una dona objecte. I això és una autèntica denigració. Siguem creatius, no costa tant!