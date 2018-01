"¿Así mejor, no?". Con este sencillo mensaje ha conseguido acaparar la atención la usuaria de Twitter @traslabarra_. Sin embargo, la clave del éxito de la publicación es la imagen que la acompaña. En ella se puede ver una campaña del Gobierno contra la violencia de género del año 2012, con unas correcciones que cambian por completo el mensaje.

La usuaria denuncia el hecho de que en este tipo de campañas la responsabilidad recaiga sobre las víctimas, en lugar de sobre los agresores. El mensaje original, escrito sobre la cara de un niño, decía: "Mamá, hazlo por nosotros. Actúa". La corrección modifica tanto el destinatario como el texto. Ahora se puede leer: "Papá, hazlo por nosotros. No maltrates".

La publicación, que cuenta con más de 30.000 me gusta y más de 23.000 retuits, ha generado un amplio debate en Twitter, entre quienes defienden que la campaña original es igualmente válida porque cumple su objetivo y entre aquellos que consideran que la corrección era necesaria.

El mensaje no es culpabilizarla, sino que actue aunque sea por sus hijos y no por ella. Pero es cierto que ademas de la presion del maltrato le añadimos la presion de que sea ella quien actue. La vida es asi, ya, pero la foto aboga pq cambiemos POR LO MENOS la forma de verlo!!

Yo estoy de acuerdo en que ella debe actuar. Pero sobre todo al que hay que enseñar a no maltratar es a él. De otro modo, el problema nunca acabará. Y ella es una víctima y como tal hay que comprender que siente miedo.

Hay que actuar. Y ALGUNAS, que quede claro que no estoy diciendo todas, pero algunas madres deberian actuar y no dejar que el tipo la maltrate a ella o sus niños.

Creo que responsabilizar a las mujeres maltratadas no es la respuesta nunca, solo hará que cuando salga de toda esa mierda (si sale) se sienta fatal. La culpa es siempre del maltratador

Desde luego. Me pregunto por qué, cuando atracan una joyería, no le echamos la culpa al dueño por no tener suficientes medidas de seguridad.