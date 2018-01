Indignación por lo que le ocurrió a una chica que buscaba piso en Madrid

Una usuaria de Twitter llamada @LauMarchal ha compartido en su cuenta una conversación con un hombre que atendía a una oferta en una web de búsqueda de pisos.

"Chicas que buscan piso en Madrid. Cuidado con este enfermo", rezaba el mensaje.

En las capturas se puede leer cómo un hombre profiere asquerosas propuestas sexuales a una mujer que pretende vivir en su casa de alquiler.

En esos Whatsapp, el chico pretende que ella "vista provocativa" por la casa y verla "desnuda en el baño". Ella dice "no" en numerosas ocasiones pero el supuesto arrendador insiste en la condición de querer ver a la mujer sin ropa por casa.

"Pensé que serías mi compañera de piso y que quizá algún día sin querer te rozaría bien rozada, aunque te pidiera perdón diciendo que fue sin querer", llega a decir el hombre en los mensajes.

La denuncia de la tuitera tiene en pocas horas más de 5.000 Retuits.

Además, muchos usuarios de la red social del pájaro azul han respondido al mensaje, cargando contra el arrendador del inmueble.

Coño lo del final: Mejor que te veas el piso, por que claro "si te fijas el amianto que recubre la pared del pasillo me ha transformado en un depredador sexual y tengo que violate, oye lo siento, por mi no te violaba pero el amianto..."

A este chico le hable yo también por una habitación y me dijo que se pasaba el 98% del tiempo completamente desnudo. Que si no me importaba.... Le dije que no me interesaba