CVS Health, una de las principales compañías estadounidenses de maquillaje y productos de higiene corporal, ha anunciado este lunes que dejará de aplicar retoques fotográficos a las imágenes con las que promociona sus productos.

La cadena, que cuenta con casi 10.000 tiendas en Estados Unidos, asegura en un comunicado que la decisión responde a una "toma de conciencia" respecto al daño que esas imágenes retocadas pueden provocar. "Como mujer, madre y presidenta, creo que tenemos la obligación de cuidar los mensajes que enviamos a nuestros clientes", ha escrito la presidente de la compañía, Helena Foulkes.

.@CVSPharmacy taking a stand to no longer materially alter beauty images created for stores, website or any other marketing materials & social media. Read more about the initiative here>> https://t.co/CQbkwSmwLV#CVSBeautypic.twitter.com/RoFBys19Qk