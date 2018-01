Ellen DeGeneres está aprendiendo español y le ha pedido a Penélope Cruz que le eche una mano. La actriz madrileña, en plena promoción de la serie The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story, visitó este martes su programa y fue ahí cuando la presentadora aprovechó para pedirle ayuda.

"Estoy intentando aprender español, por eso podías decirme una palabra para aprender hoy", le dijo DeGeneres. Lo que no se esperaba es que Cruz conociese esta nueva ocupación y llevase la lección preparada. "Alguien me lo dijo y he traído preparadas unas palabras y unas frases", le respondió la actriz sonriendo. "¿Frases?", alucinó DeGeneres.

La actriz sacó un papel y empezó la lección, que redujo a sólo dos expresiones aunque había otras en su nota. Las frases elegidas, que puedes ver en la foto de abajo, fueron:

- Me tienes hasta el moño.

- Me cago en la leche.

DeGeneres repitió las expresiones como buena alumna y se llevó un "perfect" de la española, aunque lo mejor no fue eso. Lo mejor fue el pitido que sonó en la televisión estadounidense cuando una y otra dijeron "cago". Los tacos...