Parecía un "beso de película" hasta que él afirmó que "un pico hoy en día se le da a cualquiera"

La cita en First Dates —de Cuatro— entre Adolfo y Verónica tuvo mucho picante. De los 10 centímetros de más, a lo "Nacho Vidal", pasaron a las posturas sexuales y, de ahí, a un "beso de película". O eso parecía que iba a suceder cuando Adolfo leyó la prueba que les había propuesto el programa y que era, precisamente, que se dieran un beso de película.

"Hombre, si tú te dejas", le preguntó Verónica, ante la cara de satisfacción de Adolfo. "Yo me dejo," contestó sin dudarlo él, quien matizó que "cómo no me voy a dejar, si estoy soltero y sin compromiso" .

Así que del dicho al hecho había un par de pasos y ambos, Verónica y Adolfo, se fundieron en un apasionado e inolvidable "beso de película"... o quizás no tanto. Adolfo se encargó de quitar magia al instante reconociendo ante la cámara que "un pico hoy en día se le da a cualquiera".

Sin prisas ni estrés, Adolfo y Verónica se han dado una segunda cita, que es lo importante #FirstDates535https://t.co/K7ZrmLUOpspic.twitter.com/ASRg59W2BQ — First dates (@firstdates_tv) 16 de enero de 2018

La sentencia final fue muy bien, la verdad: "La cena ha ido muy bien, con un chico muy simpático y muy cercano", explicó Verónica. "Tú tienes tu casa en Santander, para cuando quieras", le dijo él, "yo te invito a conocer Madrid", le dijo ella. Y la pareja se fue junta y sonriente.

