El pequeño (pero muy acertado) gesto de Spotify contra la cultura de la violación

La canción de funk 'So surubinha da leve', del brasileño Mc Diguinho, ha sido retirada de Spotify después que la letra fuera duramente criticada por algunos usuarios por apología de la violación.

Spotify recibió varias denuncias en su canal sobre el polémico contenido de la canción y la plataforma de música en 'streaming' relató las quejas a la distribuidora, que se comprometió a retirarla, según un comunicado.

"El catálogo de Spotify está abastecido por centenas de miles de grabadoras, artistas y distribuidoras en todo el mundo. Ellos son debidamente avisados sobre nuestras directrices y son responsables por el contenido que entregan", ha señalado la compañía.

La canción, lanzada en septiembre en la plataforma musical SoundCloud, figuraba en algunas de las principales listas de música de Brasil en Spotify hasta este miércoles.

"DALE BEBIDA, INTRODÚCELE EL PENE. DÉJALA EN LA CALLE"

El cantante ha sido duramente criticado por internautas en las redes sociales debido al duro contenido de sus canciones, especialmente 'So surubinha da leve', que en español podría traducirse como 'Sólo orgía pequeña'. "Dale bebida/ después introdúcele el pene/ déjala en la calle", dice la letra.

Otra cuestionada canción que todavía se encuentra en algunas plataformas de música en 'streaming' es 'Vai fazer a fila' (Ve a hacer la fila, en español), del cantante MC Denny, que habla de forma explícita sobre el sexo no consentido. "Voy a tocar tus genitales sin parar/ y si pides que pare, no voy a parar/ porque has resuelto venir a la base para tener sexo/ entonces ven aquí, si quieres, vas a aguantar", señala la canción de MC Denny.

El funk es un género nacido en la década de los 90 en las favelas de Río de Janeiro, pero con el tiempo ha salido de las comunidades más pobres de Brasil y ha alcanzado un amplio mercado musical, siendo uno de los géneros más escuchados en el país suramericano.