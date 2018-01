El presidente francés, Emmanuel Macron, está de visita oficial en el Reino Unido, la primera desde que gobierna. Y aunque ese país está negociando su salida de la Unión Europea, el galo y su homóloga británica, Theresa May, preparan cambios conjuntos en materia de defensa y seguridad.

El Bréxit no ha sido el foco del diálogo durante la jornada, y de hecho, El Mundo señala que Benjamin Griveaux, portavoz del Gobierno de Francia, ha asegurado que verían "con buenos ojos" que Reino Unido diera marcha atrás a su salida de la UE, como ya han hecho otros mandatarios europeos que darían la bienvenida al país insular si reculara en su decisión de separarse del bloque.

"El Brexit es una decisión tomada por el Reino Unido que respeto, aunque lamento", ha declarado el propio Macron. "Hay dos cosas que no podrá cambiar el Brexit: nuestra historia y nuestra geografía", ha proclamado a micrófono abierto.

Pero el presidente francés ha lanzado una advertencia: "Si se quiere tener acceso al mercado único, incluidos los servicios financieros, bienvenidos, pero eso significa que se debe contribuir al presupuesto comunitario y aceptar la jurisdicción europea. Esas son las normas".

Londres negocia actualmente con Bruselas los términos del Brexit y trata de fortalecer sus relaciones bilaterales con las principales capitales europeas, a fin de mantener la influencia de Reino Unido cuando abandone el bloque, previsiblemente el 29 de marzo de 2019.

PREPARAN UNA FUERZA MILITAR CADA DE DESPLEGAR 100.000 EFECTIVOS

En una rueda de prensa tras el encuentro, Macron y May han coincidido en subrayar la importancia para la seguridad en Europa de la relación entre ambos países, las dos mayores potencias militares del continente y sus únicos representantes en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Ambos preparan una fuerza militar conjunta capaz de desplegar 10.000 efectivos de forma "rápida y efectiva" en 2020, ha avanzado May. Reino Unido enviará tres helicópteros para reforzar la misión francesa en Mali y Francia colaborará en el grupo de la OTAN liderado por Reino Unido en Estonia.

En el terreno cultural, como gesto simbólico, Macron ha anunciado el préstamo a Reino Unido del conocido tapiz de Bayeux, del siglo XI, que describe la preparación de la conquista de Inglaterra por los normandos y su victoria en la batalla de Hastings, en el año 1066.

La obra, de 70 metros de largo y que no ha salido de Francia en 950 años, cruzará el Canal de la Mancha en 2022, cuando cerrará por remodelación el Museo de Bayeux (noroeste de Francia), su ubicación actual, y se expondrá en una pinacoteca británica todavía por determinar.

CRÍTICAS A MAY POR DAR MÁS DINERO A LA SEGURIDAD DE CALAIS

Además de la defensa, el diálogo sobre la gestión de los asentamientos de inmigrantes en Calais, en la costa francesa frente a la isla de Gran Bretaña, fue otro de los focos del encuentro.

París ya advirtió a Londres este verano de que debe pagar más para incrementar las medidas de seguridad en la zona, a fin de evitar que se vuelvan a levantar grandes campamentos de inmigrantes como el que se desmanteló a finales de 2016.

May ha aceptado destinar 44,5 millones de libras (unos 50 millones de euros) adicionales, lo que se suma a otros 100 millones de libras (113 millones de euros) que ya ha invertido su Gobierno en los últimos tres años para mejorar la seguridad en Calais y otros puntos fronterizos del Canal de la Mancha.

Esa nueva contribución para mejorar la seguridad de la frontera francesa ha levantado críticas por parte de algunos sectores del Partido Conservador. "Los ciudadanos se van a preguntar, con razón, por qué le estamos dando todavía más dinero a Francia", ha declarado el diputado tory Charlie Elphicke.

"Nosotros continuamos entregando más dinero para seguridad y Francia continúa viniendo a pedir más. Ya está bien", ha exigido en el mismo diario, el Daily Mail, el conservador Christopher Chope.

El portavoz de Interior del Partido Liberaldemócrata, Ed Davey, cree por su parte que Reino Unido no se vería obligado a desembolsar "otra enorme factura" si "el Brexit "no estuviera ocurriendo".