Los vergonzosos insultos machistas de algunos aficionados del Espanyol a Shakira

El Barcelona perdió este miércoles por la noche su primer partido de la temporada ante el Espanyol en el partido de ida de cuartos de final de la Copa del Rey.

Un partido en el que el central del Barcelona Gerard Piqué tuvo que aguantar los vergonzosos insultos machistas hacia su pareja, la cantante Shakira, de una parte de la afición espanyolista que llenó las gradas de Cornellá El Prat.

Cánticos también dirigidos a su hijo como "Piqué, cabrón, Shakira tiene rabo, tu hijo es de Wakaso y tú eres maricón".

Insultos que fueron duramente criticados en las redes sociales.

Lamentables cánticos en el RCDE Stadium a Piqué, por apartar una pelota de papel que le tiraron a Cillessen: "Piqué cabrón, Shakira tiene rabo, tu hijo es de Wakaso y tú eres maricón" — Ignacio Miguélez (@IgnacioMiguelez) 17 de enero de 2018

Fuera los machistas del deporte. Asquerosos cánticos de una parte de la afición del Espanyol: "Piqué cabrón, Shakira tiene rabo, tu hijo es de Wakaso y tú eres maricón". Ya llevaron una pancarta que ponía "Shakira es de todos". Vergüenza. pic.twitter.com/DPVudgG3bd — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) 17 de enero de 2018

-Cánticos de la afición del Espanyol durante la temporada:



-Cánticos de la afición del Espanyol cuando hay derbi: "Puta Barça", "Piqué, cabrón, Shakira tiene rabo, tu hijo es de Wakaso, y tú eres maricón."



Luego que si respeto y maravillosa minoría, menudos acomplejados. — Iniestazo (@_SentimentCule) 17 de enero de 2018

"Pique cabrón, Shakira tiene rabo"



La afición del Espanyol demostrando que las neuronas en Cornella-ElPrat brillan por su ausencia. — Planeta Deportivo (@Multi_Deporte) 17 de enero de 2018

El central catalán, que este jueves renovó con el Barça hasta 2022, se refirió después del partido a los insultos. "No me toca a mí, no soy yo el que tiene que tomar cartas en el asunto. Siempre el ambiente aquí es difícil, es complicado y, bueno, como en otros campos, intentar hacerlo lo mejor posible".

Además, Piqué pidió a su afición que no imitase este comportamiento en el partido de vuelta.

Durante el partido, también se lanzaron objetos al campo. Uno de ellos impactó en el rostro de Cillessen, portero del Barcelona: