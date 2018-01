Una exposición desmonta la idea de que la ropa de las mujeres "incita" a violarlas

Luchar contra los estereotipos que afectan a mujeres que han sufrido una violación y que se refieren a la ropa que llevaban en ese momento es el objetivo de una exposición en Bruselas, que considera la relación entre la vestimenta y las agresiones sexuales "no es más que un estereotipo propio de la cultura de la violación".

La instalación, titulada "¿Qué llevabas puesto aquel día?", permanecerá en un centro social del barrio de Molenbeek, uno de los distritos más humildes de la capital europea, hasta el próximo 20 de enero. Se trata de la primera vez que esta muestra se exhibe en Europa, después de su presentación en la Universidad de Kansas (Estados Unidos) en 2013.

"Ojalá acabar con las violaciones fuera tan simple como cambiar la ropa que llevamos", dijo hoy en una entrevista con Efe la creadora de la exposición y directora del Centro de Prevención y Educación frente a Asaltos Sexuales de la Universidad de Kansas, Jen Brockman.

"Preguntar (...) a una persona qué llevaba cuando fue víctima de una violación no le cuesta nada a quien pregunta, pero a quien la ha sufrido no hace más que provocarle sentimientos de culpa", explicó Brockman.

Para su creadora, la exposición "refleja el diálogo internacional sobre la violencia sexual que se está dando a día de hoy" y llama a recordar que #MeToo "no es un momento, es un movimiento". "No podemos desoír nunca más ni las historias de tantas supervivientes ni ignorar el impacto de la violencia machista en el mundo", concluyó Brockman.

La exposición "¿Qué llevabas puesto aquel día?" nació a raíz de un poema homónimo de Mary Simmerling, que llevó a Jen Brockman a buscar la forma de plasmar su mensaje a través de una intervención artística. Las prendas que se muestran son de lo más cotidiano: van desde pijamas hasta trajes de baño, pasando por ropa deportiva, una chilaba o un traje de policía. "Aquel día llevaba mi traje de policía y mi arma; pero ninguna de esas dos cosas sirvió de nada", asegura una de las víctimas a través de un testimonio recogido en la exposición.

