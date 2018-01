La cantante Chenoa ha concedido una entrevista a la revista Vanity Fair, en la que hablado de su trayectoria profesional y de todos los trabajos que desempeña en la actualidad.

Durante la charla, el periodista Juan Sanguino pregunta a Chenoa por el éxito de Operación Triunfo 2017 y por si está siguiendo el talent show.

"No, ¿pero no te estoy diciendo todo lo que tengo que hacer? No puedo ver nada. No sé nada, sé que va bien", responde la cantante.

"Están apostando por un discurso integrador, diverso y educativo", repregunta el periodista. A lo que Chenoa responde con evasivas: "Ah, muy bien. Muy tolerante. Me parece perfecto, aunque no lo vea. ¿Sabes lo que veo? Casados a primera vista. Me encanta. Soy superfan".

La concursante de la primera edición de Operación Triunfo compagina sus conciertos con su labor de jurado en Tu Cara me suena ​​​​​​—programa Gestmusic, la misma productora que OT— y sus colaboraciones en Zapeando.

Además, la artista pondrá voz a Val, la protagonista de Cavernícola, la nueva película de Nick Park, creador de Wallace & Gromit.

