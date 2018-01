El tuit sobre los 87 millones del 1-O y las croquetas navideñas de la Policía que enloquece Twitter

Un tuitero, Jonathan Martínez (@jonathanmartinz), ha publicado un tuit que en pocas horas tiene 11.000 'me gusta', tras desvelar el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que el Gobierno se gastó 87 millones de euros en el operativo desplegado en Cataluña con motivo del referéndum ilegal del 1-0.

Para Martínez, resulta paradójico que tras esa inversión millonaria, lo único que los policías recibieron como menú de Navidad fueras unas croquetas y unos espaguetis, tal y como denunciaron los sindicatos policiales.

"A lo mejor pegasteis a la gente equivocada", reflexiona.

Las palabras del tuitero, calificadas de pura demagogia por muchos, han generado centenares de comentarios:

