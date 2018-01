El tremendo rifirrafe de Toñi Moreno con uno de sus colaboradores

Tremenda bronca en directo entre la presentadora del programa Viva la vida de Telecinco, Toñi Moreno, y uno de sus colaboradores, Toño Sanchís, exrepresentante de Belén Esteban.

Todo ha comenzado cuando una de las colaboradoras del programa ha reprochado a Sanchís que dijera que Belén Esteban "parecía un bocadillo de panceta".

"Eso no lo digas ni de Belén ni de ninguna mujer", reprochaba la colaboradora a Sanchís. "Es lo más suave... que me impactaba ver...", trataba de justificar en su respuesta el representante.

Es ahí cuando ha entrado Moreno para reprocharle el comentario a Sanchís. "Toño, qué feo, no, me da igual", aseguraba molesta.

Tras escuchar una nueva justificación de Sanchís, Moreno ha vuelto a la carga: "Escúchame, Toño, mírame a la cara, escúchame. Yo te voy a dejar a ti que tú expongas tus argumentos, todo lo que quieras, pero no te voy a consentir que le faltes el respeto a nadie y menos a una mujer".

"¿He dicho yo aquí bocadillo de panceta?", preguntaba Sanchís, indignado.

Fue entonces cuando la situación se tensó del todo. "Ahora bien, me has mentido", aseguró Moreno. "A mí, a Toñi Moreno, le has mentido.

La presentadora reprochaba a Sanchís que hace unas semanas dijera en su programa que no había pagado a Belén Esteban la multa que le impuso el juez en su litigio con la colaboradora de Sálvame.

"¿Tú le has pagado de tu cuenta 33.814,95 euros a la cuenta de Belén Esteban después de que tú, en este sofá, me dijeras que no?", preguntó Moreno.

"Yo no dije que no", contestó Sanchís.

"Pues, Toño, a mi programa no vengas a mentir", reprochó la presentadora.

"Es que yo no voy a contestarte lo que te dé la gana", aseguró Sanchís. "Lo que yo quiera no, Toño, pero la verdad sí", reprochó Moreno.

Sanchís insistió después en que él no había "descapitalizado" su empresa para pagar a Belén Esteban como aseguraba su exrepresentada.

Moreno zanjó la discusión pidiéndole a Sanchís "que no mientas". "Es lo único que te voy a pedir. Porque, si no, no vengas. Prefiero que seas honesto y ese día no lo cobres. No me mientas", ha afirmado.