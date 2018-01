Los Premios del Sindicato de Actores, mejor conocidos como Premios SAG, han estado marcados este 2018 por la presencia femenina. Por primera vez en su historia, la gala ha tenido una presentadora, Kristen Bell, que ha arrancado el evento llamando al entendimiento y a superar las diferencias.

Además de Bell, ha pasado por el escenario para presentar cada premio un continuo río de mujeres, entre ellas Emma Stone, Lupita Nyong'o, Dakota Fanning, Geena Davis, Goldie Hawn, Marisa Tomei y Hale Berry, de una lista claramente dominada por la presencia femenina y los discursos por la igualdad.

La gala también ha visto otro hito en el premio al Mejor Actor en una serie dramática, otrogado por primera vez a un afroamericano, Sterling K. Brown por This Is Us. Y además, el actor Morgan Freeman ha recibido el premio por toda su carrera.

La clara ganadora en la categoría de películas ha sido Tres anuncios en las afueras, que ya arrasó en los Globos de Oro y se postula en primera línea al Oscar. Se ha llevado tres de los cinco premios a la actuación que se otorgaban, todos a los que aspiraba (en uno de ellos, con dos opciones).

En televisión la cosa ha estado más repartida. This Is Us ha triunfado en las categorías de serie dramática, barriendo a las más populares Juego de Tronos, Stranger Things y El cuento de la criada. Veep se llevado todo en comedia. Big Little Lies ha arrasado en la categoría de miniseries y telefilms.

Estos son todos los ganadores.

CINE

MEJOR ACTRIZ

Frances McDormand, Tres anuncios en las afueras

Judi Dench, Victoria y Abdul

Sally Hawkins, La forma del agua

Margot Robbie, Yo, Tonya

Saiorse Ronan, Lady Bird

MEJOR ACTOR

Gary Oldman, La hora más oscura

Timothée Chalamet, Llámame por tu nombre

James Franco, The Disaster Artist

Daniel Kaluuya, Déjame salir

Denzel Washington, Roman J. Israel, Esq.

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA

Allison Janney, Yo, Tonya

Mary J. Blige, Mudbound

Hong Chau, Una vida a lo grande

Holly Hunter, La gran enfermedad del amor

Laurie Metcalf, Lady Bird

MEJOR ACTOR SECUNDARIO

Sam Rockwell, Tres anuncios en las afueras

Steve Carell, La batalla de los sexos

Willem Dafoe, The Florida Project

Woody Harrelson, Tres anuncios en las afueras

Richard Jenkins, La forma del agua

MEJOR REPARTO

Tres anuncios en las afueras

La gran enfermedad del amor

Déjame salir

Lady Bird

Mudbound

SERIES DE TELEVISIÓN

MEJOR REPARTO (DRAMA)

This Is Us

Juego de Tronos

The Crown

Stranger Things

El cuento de la criada

MEJOR ACTRIZ (DRAMA)

Claire Foy, The Crown

Millie Bobby Brown, Stranger Things

Laura Linney, Ozark

Elisabeth Moss, El cuento de la criada

Robin Wright, House of Cards

MEJOR ACTOR (DRAMA)

Sterling K. Brown, This Is Us

Jason Bateman, Ozark

Peter Dinklage, Juego de Tronos

David Harbour, Stranger Things

Bob Odenkirk, Better Call Saul

MEJOR REPARTO (COMEDIA)

Veep

black-ish

Curb Your Enthusiasm

GLOW

Orange Is the New Black

MEJOR ACTRIZ (COMEDIA)

Julia Louis-Dreyfus, Veep

Uzo Aduba, Orange is the new black

Jane Fonda, Grace and Frankie

Lily Tomlin, Grace and Frankie

Alison Brie, GLOW

MEJOR ACTOR (COMEDIA)

William H. Macy, Shameless

Anthony Anderson, black-ish

Aziz Ansari, Master of None

Larry David, Curb Your Enthusiasm

Sean Hayes, Will y Grace

Marc Maron, GLOW

MEJOR ACTRIZ (MINISERIE O TELEFILM)

Nicole Kidman, Big Little Lies

Reese Witherspoon, Big Little Lies

Susan Sarandon, FEUD: Bette and Joan

Jessica Lange, FEUD: Bette and Joan

Laura Dern, Big Little Lies

MEJOR ACTOR (MINISERIE O TELEFILM)