El detalle de esta foto del "lado oscuro" de Laura Escanes que no ha gustado a sus seguidores

Laura Escanes ha compartido en Instagram una fotografía de su "lado oscuro" que ha generado muchos comentarios entre sus seguidores.

La influencer y mujer de Risto Mejide aparece desnuda de cintura para arriba, con los labios pintados de negro.

La imagen tiene más de 117.000 'me gusta' y varios centenares de reacciones.

Aunque la mayoría de comentarios provocados por la fotografía son elogiosos y destacan la belleza de Escanes, otros se han fijado en ese detalle y lo han criticado:

Con lo guapa q eres, y para qué te empeñas en estropearte? Si no hay q ser tan moderna. Q aunque eres joven, a la madurez te darás cuenta q no eran necesarias ciertas cosas. Aún así, me encanta seguirte xq me recuerdas mucho a cuando yo era joven. El mismo corte de pelo, el mismo estilo y las mismas ganas. Para mi gusto, sin ese color negro de labios estas mejor. Pero x eso no se cae el mu do, xq a scads una nos gusta una cosa jeje.

zuckerwerk74