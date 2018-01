Nacho Duato: "Pablo Iglesias o Ínigo Errejón dicen cosas que podría decir yo"

Nacho Duato se sentó este domingo en el Chester, el programa de Risto Mejide en Cuatro, para hablar de conceptos como la belleza o la soledad. Pero no solo eso, el bailarín y coreógrafo también opinó sobre la situación en Cataluña, habló de sus simpatías políticas y explicó cómo fue su salida de la Compañía Nacional de Danza después de 20 años de dedicación. Estas son algunas de las claves que nos dejó su entrevista.

CATALUÑA

"Entiendo que haya gente que se quiera independizar y habrá que darles la oportunidad de que puedan votar. Todos sabemos que menos de la mitad de la población de Cataluña quiere la independencia, pero el 80% quiere votar", explicó el bailarín a Risto Mejide.

POLÍTICA

"Yo cuando oigo hablar a Pablo Iglesias o Íñigo Errejón, o a Alberto Garzón que es uno de mis preferidos, siento que dicen cosas que podría decir yo. En cambio, cuando oigo a Rajoy, siento que dice cosas que yo no podría decir nunca, en mi vida. Igual que Albert Rivera. No me siento afín con lo que dicen, ni siquiera con su forma de hablar".

MEDITERRÁNEO

"Soy valenciano, me siento mediterráneo. Cuando estoy en Grecia me siento más en casa que cuando estoy en Bilbao. Lo siento, tiene que ver más con mi cultura".

COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA

"Cuando me llamaron del Ministerio para citarme yo pensaba que iban a felicitarme. Acababa de ganar el Premio de la Crítica en Chile y había estado en muchos de los grandes teatros del mundo; en cambio cuando llegué allí me dijeron que ya llevaba muchos años y que querían cambiarme. Yo les dije que vale, pero que me iba un año antes. Si no me quieren, yo me largo. Es como si tu pareja te dice, 'mira ya no quiero vivir contigo, pero espera un año hasta que busque apartamento y me enamore de otro".

MADRID

"Estoy recién llegado de Berlín, y siempre que vengo, intento alargar la estancia. Echo de menos Madrid. Llevo 7 años fuera de España y cada vez quiero estar más con mis amigos, tomarme unas tapitas, unas cervecitas... esas cosas".

BELLEZA

"La belleza no es genética. Hay que cultivarla. Yo he tenido amigos muy guapos que con el paso del tiempo, los he llegado a ver simples. Porque la belleza tiene que tener otro lado".

"Una presentadora de televisión de los años 80 dijo de mí: 'Debe ser muy poco interesante porque es demasiado mono'. Igual que los hombres podemos ser machistas, las mujeres también tienen algo en contra de los hombres guapos. Por aquello de "si es guapo, debe ser tonto".

SOLEDAD

"He sido una persona muy solitaria y de pocos amigos. A veces echo de menos estar con gente. En Berlín por ejemplo, he estado muy solo, pero me gusta porque he aprendido a pasar las horas consigo mismo. Haciendo cosas o no, porque no tienes por qué estar todo el rato haciendo cosas productivas".

"A pesar de haber sido solitario no me he sentido solo porque tengo la seguridad de que todo lo que he conseguido, lo he conseguido yo solo. Como mis padres no me dejaban bailar, me fui solo a Londres, donde trabajé en un supermercado para pagarme las clases de ballet. Y después me fui solo a Bruselas también".

EDAD

"El talento dura más que las capacidades físicas. Yo creo que sigo teniendo talento, pero ya no puedo bailar y me toca enseñar a otros lo que sé. Me da miedo envejecer por los achaques. Me horroriza no ser capaz de levantarme o de valerme por mí mismo".

ESCRIBIR

"Siempre he escrito diarios. Me gustaba mucho pero dejé de hacerlo cuando murió mi hermana de sida. No fui capaz de escribir que había muerto. Y desde entonces no he vuelto a escribir nada".

DANZA

"Mis padres no me fueron a ver bailar hasta los años 80 a Suecia. El prejuicio de que el ballet era para las chicas o para los maricas, influía mucho en mis padres. Por aquello de ver a un hombre maquillado y en mallas".



BALLET

"De todas las artes es la más efímera y si te llega, te llega de verdad. Es algo además que no te puedes llevar, que no puedes vender. Y aquellas cosas que no se ven o que no valen, son las que más cuestan".

Si quieres ver la charla completa entre Risto Mejide y Nacho Duato pincha aquí