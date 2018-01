Hace unos días, el usuario @Guediouzou decidió utilizar las encuestas de Twitter para poner a prueba el conocimiento matemático de sus seguidores y amigos con un problema matemático. Su acertijo no es de los más complicados que se han visto en redes, pero sí es uno de los más virales.

@Guediouzou preguntó cuál era la respuesta correcta a la siguiente incógnita: 2 + 2 x 4. ¿Sabes la respuesta? Parece que él no, puesto que ninguna de las soluciones que propuso en su tuit era la adecuada.

idk what stresses me out more, the fact that 26% somehow got 13 or the fact that the correct answer isnt even an option pic.twitter.com/r6o0TW7ZZn