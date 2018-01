El tuit de la Guardia Civil sobre sus "métodos un poco bruscos" que incendia Twitter

La Guardia Civil publicó un tuit, hace un par de días, que sigue dando mucho que hablar. En el mensaje, que ya tiene más de 1.500 retuits y 5.000 'me gusta', la Benemérita aconseja —en tono jocoso— a quien se olvide las llaves en casa que llame a un cerrajero en vez de a ellos, ya que sus métodos son "un poco bruscos".

El texto viene acompañado de una imagen de la Guardia Civil haciendo una redada en una vivienda.

Terminamos el día con un consejo, si te has olvidado la llave de tu casa y no puedes entrar, no nos llames a nosotros, mejor a un cerrajero, nuestros métodos son un poco bruscos.



😂😂😂 pic.twitter.com/cATGlQJeFX — Guardia Civil (@guardiacivil) 20 de enero de 2018

El tuit no ha terminado de gustar a algunos tuiteros, muchos de ellos independentistas catalanes, quienes han criticado los métodos que, a su juicio, utiliza la Guardia Civil, aludiendo a la jornada del referéndum ilegal del 1-O, cuando se produjeron cargas policiales. Tampoco han faltado las protestas por los métodos usados en los desahucios:

Es una vergüenza que os jacteis de como tiráis puertas, más de medio millón de familias se han quedado en la calle por eso.

V E R G Ü E N Z A!!!! — PAHrad de timarnos (@o_maria_g) 21 de enero de 2018

A ver, ignorantes. Os olvidáis de que quien ordena un desahucio es UN JUEZ, no las FCSE. De nada ;). — Muro Deejay (@Muro_Deejay) 21 de enero de 2018

Sin vergüenza eres tú, defensor de tu sueldo. En un desáhucio le pregunté a un compañero tuyo "por que no os negais" R: "No podemos" P: "No es cierto, los bomberos se niegan" R: "Ya pero les multan" Ahí es donde yo quería llegar... No es que no podais, es que no quereis VERGÜENZA — Fernandito (@fernanditohuevo) 22 de enero de 2018

Sí, y toda Europa lo sabe... — Son Goku (@quinademocracia) 20 de enero de 2018

Europa sabe que a los golpistas pocos palos les dieron. Por si no te has enterado, nadie os apoya. — víctorGD (@VictorGDz) 20 de enero de 2018

Que facil es llamarnos golpistas a nosotros y no ver que los que te azuzan te estan dejando sin pensiones ni futuro, algún dia.deseareis.una república — Quicu Mensa (@madbcn96) 21 de enero de 2018

La diferencia básica entre ellos y nosotros está en q si a ellos les agredieran por ejercer un derecho nosotros no nos alegraríamos. Y no sentimos propiedad sobre lo que no es nuestro, ni dependencia de nadie. — Lomanel ||*|| 🎗🎗🎗🎗 (@manelmontesapi) 21 de enero de 2018

No hay ningún derecho en lo que se hizo. Saltarse nuestra constitución es saltarse la democracia y el derecho de todos los españoles. ¿Los golpistas tenéis más derecho que el resto? Ve a engañar con tu lenguaje sectáreo a alguna Iglesia del dogmatismo independentista. — víctorGD (@VictorGDz) 21 de enero de 2018

Que artículo de la constitución se saltaron? — Roberto Castella 🎗️ (@Kodreone) 21 de enero de 2018

Ellos muchos, nosotros sólo hemos sacado sus complejos y quitado caretas. Además he de decirlo acostumbramos a ser más respetuosos y estamos muy unidos — Lomanel ||*|| 🎗🎗🎗🎗 (@manelmontesapi) 21 de enero de 2018

