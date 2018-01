First Dates ha juntado a dos personas que, aparte de ser gays, no tenían absolutamente nada que ver.

Samuel, de 25 años, que se ha presentado con una frase cachonda: "De repente puedo ser muy chino o muy andaluz". Isaac, 24 años, dice de sí mismo: "Me siento un príncipe porque así nací".

Sólo con sus autodefiniciones se mascaba la tragedia entre el dependiente y diseñador de origen asiático y el peluquero modelo madrileño. Pero entonces, al verse las caras, el rubio ha soltado la perla que le ha convertido en blanco de todos los insultos en Twitter:

"La tiene pequeña, fijo".

Samuel es la cita de Isaac y seguro que cumple todos los requisitos que el príncipe busca #FirstDates541https://t.co/K7ZrmLUOpspic.twitter.com/EmeMpCILFW — First dates (@firstdates_tv) 23 de enero de 2018

Ojalá lo hubiera dejado ahí, pero ha insistido: "Sinceramente, yo cuando veo a un chino digo: 'la tiene pequeña, fijo, pero fijo'. Siempre están con sus negocios, trabajando mucho...".

Y claro, ha caído fatal entre los fans:

El tonto polla de Isaac pegaría divinamente con la ucraniana de ayer. Igual son hasta hermanos #FirstDates541 — Dama Juana (@vivianmarlowe) 23 de enero de 2018

Un español hablando de que los asiáticos la tienen pequeña. Claro, porque todo el mundo sabe que los españoles calzamos todos unos badajos de cuidao #firstdates541 — Mancho Pánchez (@ManchoPanchez) 23 de enero de 2018

No está bien juzgar a los chinos sobre sus estereotipos, sobretodo cuando tu cumples todos los estereotipos sobre los gilipollas #FirstDates541 — Henxa Chef (@henxa83) 23 de enero de 2018

Todo twitter esta deseando que el Bruce Lee saque su katana larga para que atraviese a Isaac #FirstDates541 — cuxifrito (@cuxifrito) 23 de enero de 2018

El homosexual racista. Siempre me ha fascinado ese espécimen. #FirstDates541 — Gustavo (@gustavoenpunto) 23 de enero de 2018

Racista, afectado, obsesionado con las pollas pequeñas (Isaac, 24 años) #FirstDates541 — ferrablan (@ferrablan) 23 de enero de 2018

Samuel esta tope ilusionado y luego está el tonto este pensando nada más que en pollas #FirstDates541 — Una Cactus 🌵 (@_cactus23) 23 de enero de 2018

El chino no sé qué tendrá pequeño. Tú, el cerebro.#FirstDates541 — Jorge (@Jorgedesastre) 23 de enero de 2018

#FirstDates541

Ojala Samuel la tenga como el negro del Whatsapp , para que se joda el Pelo frito ese.. — Danko747 (@Danko1210) 23 de enero de 2018

Isaac dice que viene de un principe.Cuidado con eso.Hay que elegir bien ¿borbones?, ¿casa de Saboya?, ¿Grimaldi?.Elige bien porque te va a marcar el resto de tu vida.#FirstDates541 — TJ (@TTJA1972) 23 de enero de 2018

Ya tenemos a Isaac, el gay-diva-pedante....#FirstDates541 — Antonio Muñoz Caro (@Anton10MuozCaro) 23 de enero de 2018

Como era de esperar, no ha habido segunda cita. Pero no por Samuel, sino por Isaak, que ha rechazado a su compañero porque no es su "prototipo". Aunque, quizá avergonzado por su salida de tono, ha asegurado que el andaluz "es guay".