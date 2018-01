Este "pibón" interpreta que su cita la está llamando fea y provoca el momento más tenso de la historia de 'First Dates'

Tina llegó a First Dates —de Cuatro— con una tarjeta de presentación de lo más definida: buscaba un hombre "con dinero", "una bonita historia de amor" y como es "un pibón", entiende perfectamente que su cita esté tan nervioso.

A ver, que esta alicantina de 20 años se lo dice todo.

Nada le hacía presagiar a Jaime, un mallorquín de 25 años, que iba a protagonizar sin comerlo ni beberlo el momento más cortante de la historia del programa.

La cosa se desarrolló así: Tina ya entraba calentita en la sala de la sentencia final. La chica acusaba a su cita de no hacerle caso en toda la cena, de estar permanentemente avergonzado y de no haber sacado su lado seductor en ningún momento: "Yo le dejé, a ver si se le soltaba un poco la vergüenza y sacaba su lado de seductor. Pero no. Él seguía hablando, y hablando y hablando", criticaba Tina.

Por si fuera poco, el chaval pensó que era una brillante idea pagar "a pachas", ya que a su juicio no han cenado tantas veces juntos como para tener que invitarla. "Pues vamos a pagar, hijo", critico la chica.

Entonces, llegó la catástrofe:

"Jaime. ¿A ti te gustaría tener una segunda cita con Tina?"

- Jaime. Hombre, me gustaría porque veo que es una chica muy seria, y veo que también me llama la atención como persona. Que eso es más importante incluso que el aspecto físico.

¡Para qué dijo nada! Tina malinterpretó estas palabras del chico y las tradujo como si le estuviera llamando fea. ¡Y vaya si se lo hizo saber!

- Tina. ¿Me estás diciendo fea?

El chaval no sabía dónde meterse:

- Jaime. No, la verdad es que no. Has dicho que el físico no es importante. Eso en otras palabras es decir fea. - Tina. Bueno, no, rectifico. No era eso lo que quería decir, la verdad. Era otra cosa. No lo pienso así. La verdad, todo lo contrario.

La sentencia final de Tina no sorprendió a casi nadie.

"Tina. ¿A ti te gustaría tener una segunda cita con Jaime?"

- Tina. Como amigo sí, pero como pareja no. Te voy a decir la verdad. Cuando te he visto me has encantado porque eres una persona guapísima, eres muy atractivo, tienes unos ojazos. Eres muy guapo. Pero luego como que se te ha notado muy nervioso, indeciso, muy inseguro. Y a mí eso...

