La jueza, a Larry Nassar: "Le condeno a 175 años de cárcel. He firmado su sentencia de muerte"

El exmédico estadounidense Lawrence "Larry" Nassar, acusado de haber cometido abusos sexuales contra decenas de gimnastas de su país, ha sido condenado a 175 años de cárcel. El condenado pidió disculpas este miércoles por la "destrucción emocional" de sus víctimas, durante un mensaje ante la corte que debe emitir una sentencia en el caso.

"Lo que siento empalidece en comparación con el dolor, trauma y destrucción emocional que todas ustedes están sintiendo", dijo Nassar ante una corte en Michigan. "No hay palabras para describir la profundidad y la amplitud de cuánto lamento lo que ha ocurrido", expresó.

La jueza, al comunicarle la condena, ha dicho: "Señor, estoy condenándolo a 175 años. He firmado su sentencia de muerte".

