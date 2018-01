Ya hay convocatoria formal para la investidura, y el Gobierno tiene el acto formal que necesitaba para recurrir ante el Constitucional la suspensión del pleno. Aun así hay dudas de que alguien que tiene acreditada legalmente su condición de diputado no pueda ser formalmente propuesto candidato a la Presidencia de la Generalitat. De hecho, el Consejo de Estado ya ha manifestado que no hay fundamentos jurídicos para impedirlo. Pese a ello, el Gobierno no está dispuesto a correr riesgos y sí a hacer una lectura cuando menos alambicada del Derecho con tal de evitar que Puigdemont pueda aparecer en el Palau el próximo día 30 a las tres de la tarde.

El recurso anunciado por La Moncloa permite además a ERC dejar caer a Puigdemont y pasar a un plan B que permita de la formación un Govern independentista que gobierne desde el diálogo para recuperar la normalidad institucional en Cataluña y levantar cuanto antes la aplicación del 155.

Torrent abrirá nueva ronda con los grupos cuando el TC comunique la suspensión del pleno

El caso es que la más que segura admisión a trámite del recurso por parte del Constitucional supondrá la automática suspensión del pleno, y será en ese momento cuando ERC deje caer al candidato Puigdemont. Todo está medido y previsto. Tanto es así que los republicanos dan por hecho que Roger Torrent acatará la instrucción del Alto Tribunal y que en el mismo instante en que reciba el requerimiento constatará la imposibilidad de investir a Puigdemont. Abrirá entonces una nueva ronda de consultas con los grupos parlamentarios para que propongan un nuevo candidato a la Generalitat.

La guerra no será ya entonces entre ERC y Pugidemont, sino entre éste y su propia candidatura para elegir sustituto, si bien se da por hecho de que finalmente se impondrá Elsa Artadi. El recurso anunciado por el Gobierno y la consecuente suspensión del pleno por parte el TC permitirá que los republicanos cumplan con su palabra de llegar hasta el límite de la ley en su apoyo a Puigdemont, pero a la vez lograr el demarque que buscaban de la estrategia del ex molt honorable.

Forn y Sánchez se desmarcan por carta de Puigdemont y le piden que se eche ya a un lado

No son los únicos. De hecho cada vez son mas los diputados de Junts Per Catalunya que buscan una solución sin Puidemont en la escena. Tanto es así que el ex consejero de Interior Joaquim Forn ha remitido una carta desde prisión a Puigdemont explicando los motivos de su renuncia al acta de diputado, al tiempo que le pedía que se echara a un lado y facilitara una salida de consenso para facilitar la formación del Govern. Y lo mismo ha hecho el dirigente de la ANC y número dos de la candidatura de Puigdemont.

El efecto Puigdemont desde Bruselas se diluirá una vez que el Parlament invista a otro president y el independentismo recupere el Govern. La estrategia de los republicanos pasa además porque ningún miembro del Ejecutivo tenga causas pendientes con la Justicia para facilitar así la estrategia de defensa de los imputados por el procés. Junqueras no formaría tampoco parte del nuevo gabinete, según aseguran fuentes del independentismo.

ERC da paso a una nueva estrategia que permita gobernar desde el diálogo y ensanchar la base social del independentismo

Quienes han pasado por la prisión incondicional o siguen en Estremera confían en que su estrategia de defensa logre demostrar que la imputación por delito de rebelión y sedición no se sostienen y asumir la responsabilidad penal que se derive de sus actuaciones políticas y que, en opinión de sus defensas, no llevan aparejadas penas de prisión, y sí de inhabilitación para cargo público.

En la formación de Junqueras, a diferencia de Puigdemont, sí reconocen haber cometido errores políticos y estar dispuestos a afrontar una nueva etapa que pasa por ensanchar, desde la legalidad, la base social del independentismo para forzar, con una mayoría superior a la actual, una negociación con el Gobierno de España. O eso dicen.

El contador, en todo caso, se ha vuelto a poner a cero, al menos para ERC.