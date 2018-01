La crítica de Manu Carreño tras la debacle del Real Madrid: "Empieza a ser necesario algo más que el efecto Zidane"

El periodista de la Cadena SerManu Carreño ha cuestionado al entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, tras la derrota que sufrió el equipo blanco este miércoles ante el Leganés, y que le supuso la eliminación de la Copa del Rey.

"Si ayer decíamos que me parecía un fracaso la temporada del Atlético de Madrid a estas alturas, lo del Real Madrid empieza a no tener nombre", ha afirmado Carreño, quien ha resaltado que "empieza a ser necesario algo más que el efecto Zidane".

"La Liga de Campeones puede ser o puerta grande o enfermería, sobre todo para Zinedine Zidane", ha sentenciado el periodista.

El Madrid se sigue desangrando según avanza la temporada. Si ayer decíamos que me parecía un fracaso la temporada del Atlético de Madrid a estas alturas, lo del Real Madrid empieza a no tener nombre. No sólo por los resultados, sino también por la actitud.

Ayer fue la primera vez que Zidane señaló a los jugadores diciendo "no hemos competido" haciendo alusión a la primera parte.

Y en este Madrid que se desangra, como digo, a borbotones en lo que llevamos de temporada. A 19 puntos del Barça en la Liga y eliminado por el Leganés en los cuartos de final de la Copa del Rey, no parece que el efecto Zidane cause efecto en los jugadores.

Y parece que empieza a ser necesario algo más que el efecto Zidane. Que dos años después y ocho títulos en las vitrinas, da la sensación de que empieza a ser insuficiente.

Nadie consigue encontrar la razón por la que el Madrid está como está en una temporada en la que se lo van a jugar todo a una carta. La Liga de Campeones puede ser o puerta grande o enfermería, sobre todo para Zinedine Zidane.