Jesús Vázquez estalla contra la jueza española en el Tribunal de Derechos Humanos

María Elósegui, la jueza elegida para representar a España en el Tribunal de Derechos Humanos, ha sido protagonista de la polémica esta semana tras publicarse varias entrevistas y publicaciones en las que aseguraba que la homosexualidad "produce patologías" y que "la transexualidad es una enfermedad".

Pese a que ha querido aclarar sus palabras, asegurando que se han sacado de contexto, muchos colectivos han reclamado su cese como representante española en el Tribunal.

Entre ellos, el presentador Jesús Vázquez, quien ha mostrado su indignación con dos mensajes en Twitter en los que considera "intolerable" que Elósegui ocupe ese cargo "pagada con nuestros impuestos". "La única patología está en su cabeza", agrega Vázquez, quien reclama su "cese inmediato ya".

Además, envía un mensaje a "los niños y niñas gays, lesbianas, bisexuales o transexuales": "No sois malos, no estáis enfermos y, sobre todo, no estáis solos. ¡La ley nos ampara y seguiremos luchando!".

Es intolerable q la jueza Elósegui, homófoba declarada, ocupe un puesto en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, pagada con nuestros impuestos. La única patología está en su cabeza...Cese inmediato YA!😡https://t.co/QrEuoLbuko — Jesús Vázquez (@_JesusVazquez_) 26 de enero de 2018