El tirón de orejas a este tipo tras hacerle el feo más humillante de la historia de 'First Dates' a su cita

Toni, un cordobés de 40 años, ha protagonizado uno de los gestos más feos de la historia del programa First Dates —de Cuatro—: se ha tirado toda la cena mirando al chico de la mesa de al lado.

Su cita, un murciano de 48 años llamado Francisco, se ha percatado a las primeras de cambio y ha mostrado su indignación ante la cámara.

"Si yo quedo con una persona es para que esté cenando conmigo. Si yo me voy a cenar con él y se va a estar fijando en el tío de al lado, pues no me gusta", ha protestado (con razón) Francisco.

Tan descarado ha sido lo de Toni con el chaval de al lado que incluso Cristina y Marisa, las camareras gemelas del programa, han tenido que acudir a la mesa a afearle su actitud:

- Gemelas. Chicos, ¿qué tal vais? A ti te voy a pegar yo un tirón de orejas. - Toni. ¿Por qué? - Gemelas. Porque estás más atento de otras cosas que de tu pareja. A lo mejor tienes aquí al amor de tu vida y te lo estás dejando... - Toni. ¿Quién sabes? Pero estamos hablando.

"No ha estado pendiente de mí durante la cena, ha estado más pendiente de la cita de la mesa de al lado", volvía a clamar Francisco, quien en la sentencia final se lo ha hecho saber:

- Francisco. Has estado más pendiente de la mesa de al lado... - Toni. Está de buen ver. No me voy a poner una venda en los ojos.

Ni que decir tiene que Toni y Francisco han terminado la cita cada uno por su lado:

Francisco. No tendría una segunda cita con él porque no es lo que estoy buscando. Toni. No tendría una segunda cita. Me ha faltado la chispa y no me ha llegado donde me tenía que llegar.