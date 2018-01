Incredulidad (y muchas risas) con el extraño bulto que encontró en su cama

Que los gatos son los reyes de Internet es un axioma que todo el mundo sabe y un usuario de Twitter lo ha demostrado.

La cuenta @picturecats ha publicado un gracioso tuit en el que se muestra a un gato negro enroscado encima de un edredón que parece simular un agujero negro.

"Un agujero negro deformando el espacio-tiempo justo encima de un edredón", asegura el mensaje, que tiene en dos días más de 10.000 retuits y más de 25.000 Me gusta.

A black hole warping space-time right on top of a duvet pic.twitter.com/Vh6KhTBA2J