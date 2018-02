Junqueras plantea combinar una Presidencia de la Generalitat simbólica con otra efectiva

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha defendido este jueves la posibilidad de investir al candidato de JxCat, Carles Puigdemont, y ha añadido que las circunstancias actuales obligan a plantear la posibilidad de combinar una Presidencia de la Generalitat "simbólica" con otra efectiva.

En una entrevista con Diario16.com respondida desde la cárcel a través de sus abogados, defiende la candidatura de Puigdemont: "La cuestión es si el Parlament puede investir a un diputado electo. Ahí radica un principio democrático elemental".

El republicano añade, sin embargo, que el contexto actual obliga a repensar como es la Presidencia de la Generalitat, "lo que no quita que las circunstancias puedan obligar o impedir que esa presidencia sea efectiva. Y que se deba combinar una presidencia legítima, aunque simbólica, con una ejecutiva".

Preguntado por si puede ser presidente desde la prisión de Estremera, donde está encarcelado desde el 2 de noviembre de 2017, admite que tiene las mismas dificultades que una Presidencia desde Bélgica: "La prisión tiene muchas limitaciones. Vendría a ser lo mismo".

"Hay que poner las luces largas"

Junqueras asegura que ve con respeto las posiciones de Puigdemont, aunque admite que en ocasiones hay puntos de vista distintos, pero evita polémicas y concluye que "hay que poner las luces largas, a menudo las cortas no te dejan ver todo el recorrido ni un horizonte".

El republicano se pronuncia así en plena polémica en Catalunya sobre cómo concretar la investidura de Puigdemont: ERC y JxCat insisten en que el candidato es Puigdemont pese a las advertencias del Estado, pero los republicanos aplazaron el pleno en que debía materializarse.

El líder republicano ha reivindicado que ERC ha logrado un gran resultado en las elecciones del 21 de diciembre pese a no haber sido la fuerza más votada y ha recordado que ha ensanchado su base de votantes, concluyendo que "la victoria del independentismo y la derrota del 155 no se explica sin ERC".

Junqueras desea que no haya repetición electoral en Catalunya pese al conflicto actual para investir a un presidente, y defiende su actuación tras las declaración de la República desde el Parlament: "Duele la prisión preventiva, jamás he rehuido dar la cara".

Preguntado por si volvería a declarar la independencia desde la Cámara catalana, en alusión a los hechos del pasado 27 de octubre, Junqueras contesta que "a toro pasado todo se ve con mayor facilidad y perspectiva".

El líder republicano se reivindica como una buena persona que no merece estar en la cárcel y asegura: "Cada día sueño con la libertad".