Responde a los que le hicieron la vida imposible por ser gay en EGB y su carta se vuelve viral

A comienzos de este año, Javier Cid fue incluido en un chat de WhatsApp para organizar el reencuentro con sus compañeros de instituto. Algo simpático e incluso entrañable, de no ser porque los chavales que querían volver a verse, y a verle, le hicieron la vida imposible durante años. Le amargaron la existencia y lo recordará siempre.

Por eso, escribió una carta en sus redes sociales en la que apelaba directamente a ellos, a los que le hicieron sufrir durante aquellos "años terribles" y anunciaba una "venganza" en cuanto pusieron fecha para el encuentro:

"Por humillarme, por avasallarme, por robarme las ganas, la risa y las palabras, porque me arrancasteis las ganas de hablar, de decir, de ser, durante una niñez que parecía no acabarse nunca".

Cid agrega en su desgarradora carta que no lo hará por él: "No lo haré por mí, pues tengo más agallas que todos vosotros y a hostias me hicisteis más fuerte. Me hicisteis un hombre. Me hicisteis ganar. Lo hago por mi madre, a la que los golpes le dolieron más que a mí. Y lo hago por los chavales que aún hoy soportan lo insoportable, pues las peores guerras a veces se suceden entre pupitres. Os voy a dejar sin aire, hijos de puta".

Su publicación se ha convertido en un fenómeno viral, con miles de 'me gusta', compartidos y retuiteos tanto en la publicación original como en las que se han hecho eco de su texto.