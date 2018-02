El presentador de 'Operación Triunfo 2017', Roberto Leal, ha respondido este viernes a una espectadora que se metió en Twitter con su acento andaluz.

La mujer, de nombre Dolores, criticó que en TVE, que "la pagamos todos", se pueda mantener a alguien "con esa voz, acento cerradísimo de andaluz" que habla "rápido" y sin "presencia". "¡Qué estafa! En Andalucía los que dan los partes hablan correctamente el español", agregó.

@RobertoLealG TVE, LA PAGAMOS TODOS, NO SÉ, CÓMO PUEDEN MANTENERTE CON ESA VOZ, ACENTO CERRADÍSIMO DE ANDALUZ, HABLAS RÁPIDO, NO TIENES PRESENCIA, Y AHORA OT, ¡¡QUÉ ESTAFA!! EN ANDALUCIA, LOS Q DAN LOS PARTES HABLAN CORRECTAMENTE ÉL ESPAÑOL

La respuesta de Leal fue tan contundente que obtuvo más de 5.000 retuits y el aplauso de muchos en Twitter, incluidos algunos profesores de la Academia:

"Qué bien aprovechados los 140 caracteres 😊. Ya que hablo rápido, le escribo lento para que me entienda. Dolores, Andalucía es mi tierra. Yo soy del sur y este es mi acento. Del cual no solo no reniego sino que estoy muy orgulloso de él 😊. ¿Se me entiende?"