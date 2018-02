Dani Rovira muestra cómo vivió los Goya presentados por los 'chanantes'

A todos los que me preguntasteis ayer por mi #outfit durante la Gala de los Goya de @academiadecine aquí os enseño algo...chandal de dos días con estampado de lamparones, zapatillas "CONBERSE" apeluchadas y de acompañante #Carapapa negra, que conjunta con todo. ☺️❤️ #VIVAELCINEESPAÑOL #PontegüenaYvonne #EnhorabuenaALosPremiados #MásMujeres

