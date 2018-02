Mila Ximénez: "En 'Crónicas Marcianas' éramos como cerdos en un corral"

Mila Ximénez se sentó este domingo en el Chester, el programa de Risto Mejide en Cuatro para conversar sobre la posverdad. De todas las cosas que contó sobre su vida y su trayectoria, la más sorprendente fue la confesión que hizo sobre su participación en Crónicas Marcianas. La colaboradora de Sálvame aseguró sentir vergüenza por su actuación en el programa presentado por Xavier Sardá, a pesar de reconocer que la rescató del olvido y de una etapa de miseria que la colaboradora aseguró estar pasando en aquel momento.

"Crónicas para mí fue una forma de salir del pozo en el que estaba metida, porque yo no sabía ni por dónde sacar la cabeza para respirar", aseguró Ximénez a Mejide. "Yo tuve una época en la que pensaba que nunca volvería a hacer nada ni volvería a levantar la cabeza", afirmó.

Mila explicó entonces que en aquel momento le llamaron del programa ofreciéndole una colaboración de tres días a la semana, cobrando medio millón de pesetas por cada día de trabajo. "Yo habría hecho cualquier cosa que me hubiesen pedido", admitió.

Dicho esto, Mejide pidió ver unas imágenes de Crónicas Marcianas de 2004. En el vídeo, se puede ver a Ximénez insultando a un invitado y la bronca posterior que le echó el presentador por hacerlo.

"Si pudiera borrar de mi vida y de mi currículum mis años en Crónicas, daría cualquier cantidad de dinero por hacerlo", confesó la colaboradora a media voz, conteniendo las lágrimas. "Para mí fue la actuación y la colaboración más humillante", aseguró rompiendo a llorar.

"Éramos como cerdos metidos en el corral. Era todo insultar y ver quién insultaba más y ver quién era más zafio y quién era más cruel... Jamás volvería a hacer un programa como ese", afirmó entre lágrimas a la vez que reconocía que el programa le había arreglado la vida, pero que el precio resultó ser una herida muy profunda.

"Parece una chorrada, pero hay cosas de las que te arrepentirás toda la vida", admitió. Inmediatamente, la colaboradora bromeó con su reacción ante las imágenes del pasado para quitarle hierro al tema. "¿Pero qué hago llorando yo aquí no lo entiendo? Para que luego digan que tengo la piel muy dura, eso es una posverdad también, ¿ves?", le dijo a Mejide queriendo cambiar de tercio.

Mentiras para ganar dinero

El presentador preguntó a la colaboradora si en alguna ocasión había vendido alguna información sabiendo que era falsa. Y la respuesta de Ximénez fue contundente: "Sí, sí. Claro que sí. Cuando tenía que sobrevivir hice de todo. Era imposible no hacerlo", admitió.

Entonces Mejide sacó uno de los temas más polémicos sobre Mila Ximénez: su encuentro sexual con Encarna Sánchez. Mila reveló en un programa de Crónicas Marcianas en 2004, una vez fallecida la famosa presentadora de radio, que se había producido ese encuentro. Aquello protagonizó muchas portadas en revistas del corazón y ocupó muchos minutos de debates en televisión.

Mucho tiempo después, en un programa de Sálvame en 2010, Ximénez se contradijo y afirmó que había sido mentira, pero que alguien le sugirió contarlo, y simplemente lo hizo.

En esta última ocasión, Mila dejó la duda en el aire. "Dije una vez que sí y 20 que no. Pero si alguien me dice ahora que me da medio millón de euros.... Le digo, venga, vale, que sí, que lo he hecho", concluyó la colaboradora.

