Movistar, Orange y Vodafone suben sus tarifas

No hay dos sin tres. Un año más Movistar ha decidido subir sus tarifas de manera unilateral un 5 de febrero. Es el tercer año consecutivo en el que el mayor operador de mercado elige este día para elevar el precio de sus paquetes de servicios de telecomunicaciones Movistar Fusión. Como también es habitual, Orange y Vodafone le seguirán los pasos en las próximas semanas con incrementos en sus productos equivalentes, Love y One, respectivamente.

Estas subidas afectarán a un gran número de usuarios. A diferencia de las líneas móviles donde existe una mayor competencia, los tres principales operadores de telecomunicaciones, Movistar, Orange (incluido Jazztel) y Vodafone (incluido Ono), dominan el mercado de los paquetes combinados de internet, teléfono fijo y móvil. El 92,4% del total de líneas de ADSL y fibra óptica se concentra estos operadores, según los datos de la CNMC de noviembre de 2017.

Las asociaciones de consumidores han vuelto a criticar que todos los operadores suban el precio a la vez, además de hacerlo sin consultar a los clientes si les interesa o no esa mejora en los servicios con la cual justifican el incremento de los precios.

La OCU ha recordado que si no se está conforme con el incremento de precio se puede cancelar el contrato sin penalización. "Recordamos a los usuarios que si sufren un cambio en su tarifa, tienen derecho a marcharse a otra compañía o cambiarse de tarifa sin penalización,quedando anulado el compromiso de permanencia", ha asegurado.

Movistar sube a partir de hoy, 5 de febrero, el precio de sus paquetes Fusión hasta 5 euros. Desde OCU consideramos abusiva esta estrategia de tarifas y criticamos las subidas unilaterales y en paralelo de las grandes compañías https://t.co/KVwRFNnhiKpic.twitter.com/tZ2EbuH5Is — OCU (@consumidores) 5 de febrero de 2018

Movistar sube cinco euros

Telefónica sube cinco euros el precio de todos los paquetes Fusión, a excepción de Fusión #O y Fusión Series, los más económicos de su oferta. Es decir, afecta a los planes más caros, como Fusión + y Fusión Contigo, entre otros. A cambio, el operador les duplica la velocidad de conexión de la fibra óptica y añade 2 GB a los datos de las líneas móviles del paquete. Ese incremento de precio se hará efectivo a partir de este lunes.

Por otro lado, Movistar también ha anunciado el incremento de las tarifas de aquellos clientes que solo tengan contratado líneas de móvil para el próximo 18 de febrero. Estas subidas afectan a las tarifas #2, #6, #10 y #20 y serán de entre dos y tres euros, dependiendo del plan que se tenga contratado, a cambio de ofrecer entre 1 GB y 5 GB más de datos.

Por ejemplo, la tarifa #2 sube dos euros hasta alcanzar los 17 euros al mes y ofrecerá 3 GB para navegar por internet.

Orange lo hará el 25 de febrero

El segundo operador también ha anunciado una subida de los precios de sus paquetes convergentes, denominados Love. En este caso, los incrementos están previstos para el 25 de febrero. La subida será de entre 2 y 5 euros, a cambio de un aumento de los datos de entre 1 GB y 6 GB.

Vodafone espera hasta el 1 de abril

Al igual que sus principales competidores, el tercer operador aplicará una subida de precios a partir del 1 de abril. En concreto, las tarifas de las líneas móviles se incrementarán entre 1 y 2 euros y los paquetes convergentes One subirán entre 4 y 5 euros.

En concreto, los paquetes Vodafone One S suben de precio de los 53 euros al mes actuales a 57 euros. Además, Vodafone One M se incrementa de 64 a 68 euros y Vodafone One L de 77 a 81 euros. Finalmente, Vodafone One Familia Fútbol sube 5 euros hasta 110 euros.

Como principal novedad, el operador británico incluirá el servicio Social Pass en las tarifas Smart o superiores y en los paquetes convergentes. Este servicio costaba anteriormente tres euros al mes y permite utilizar aplicaciones de 14 redes sociales, como Instagram, Facebook, Twitter o Grindr, sin consumir datos de la tarifa.