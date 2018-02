Respondemos las preguntas sobre OT que más se hacen en Google

Llegó el final. La academia de Operación Triunfo cierra sus puertas esta noche después de conocer cuál de los cinco finalistas —Amaia, Aitana, Alfred, Miriam o Ana Guerra— se proclama ganador.

Han sido tres meses y medio intensos. De mucha música, de muchas risas, de muchos llantos y de muchos fans enganchados al canal 24 horas de YouTube.

En este tiempo han sido muchas las preguntas que se han hecho los seguidores (y los que no lo son tanto) del talent show, que con el tiempo han acabado recurriendo a Google para encontrar la respuesta. En las últimas semanas las búsquedas han crecido exponencialmente (los picos corresponden a las galas).

El famoso buscador ha tenido que resolver cientos de cuestiones sobre el programa, la candidatura a Eurovisión y los finalistas. Especialmente de Amaia, que en los últimos 15 días se ha posicionado como la más buscada, seguida de Aitana, Alfred, Ana Guerra y Miriam.

Estas han sido las preguntas más repetidas y estas son las respuestas.

Las preguntas más buscadas desde el inicio

Donde está la Academia de OT

En el Parc Audiovisual de Catalunya, en Terrasa, a 30 minutos de Barcelona. El edificio ocupa 1.200 m2 repartidos en tres plantas.

A qué hora empieza OT

Siempre empieza al acabar Hora Punta, que suele ser hacia las 22:50. Este lunes, al ser la gala final, está previsto que empiece a las 22:30 horas.

Quién se fue de OT

Se han ido once concursantes (más Joao y Mario, que no llegaron a entrar en la Academia). Los expulsados han sido, por orden, Mimi, Juan Antonio, Thalía, Marina, Ricky, Mireya, Raoul, Cepeda, Nerea, Roi y Agoney.

A quién le importa OT

A mucha gente. En concreto, a casi 2,5 millones de españoles, que es la media de espectadores que ha tenido en sus 14 emisiones. El último programa, el de Eurovisión, consiguió una cifra récord: 3.086.000 espectadores y un 23,6% de cuota de pantalla.

Cuándo acaba OT

Este lunes 5 de febrero.

Cómo votar en OT

Se puede a través de la app de Operación Triunfo o por vía telefónica, mediante los números que se asignen a cada concursante. No se podrá votar hasta que terminen de actuar.

Quién va a Eurovisión 2018

Amaia y Alfred. Cantarán Tu canción, compuesta por Raúl Gómez, el 12 de mayo en Lisboa.

De dónde es el presentador de OT

Roberto Leal nació en Alcalá de Guadaira, Sevilla.

Dónde se graba OT

Muy cerca de la Academia, en el mismo Parc Audiovisual de Catalunya de Terrasa. Según la web de TVE, el plató está a unos 150 metros.

Quién está nominado en Operación Triunfo

Ya nadie. Los últimos nominados fueron Agoney y Ana Guerra, que tuvieron que defender su puesto dentro del concurso en la gala 12 del 22 de enero. Se salvó Ana Guerra.

Las preguntas más buscadas tras la gala Eurovisión

¿Quién ganará OT 2017

Hay que esperar a la madrugada del 6 de febrero para conocer la respuesta. La gala final empieza el lunes 5, pero está previsto que acabe a las 1:15.

Quién es Martín de OT

Martín es en realidad Martí Rubira, el joven recepcionista de la Academia. Tiene 21 años y es hijo de Tinet Rubira, director de la productora Gestmusic Endemol. Se hizo muy famoso el día que a Amaia le hicieron elegir entre él y Alfred y lo escogió a él. Además, después de la marcha de Cepeda, Aitana ha dicho que ahora es su mejor amigo. Es protagonista de muchas conversaciones de los chats postgala y este lunes también de Twitter por el movimiento #graciasmarti.

Quién son los Javis de OT

Los Javis son Javier Calvo y Javier Ambrossi, los profesores de interpretación. Antes de llegar a la Academia habían grabado su primera película, La llamada, cinco veces nominada al Goya e inspirada en su obra representada en el Teatro Lara de Madrid, y habían creado la serie Paquita Salas, cuya segunda temporada empezarán a rodar al terminar el programa. Además ambos han trabajado en televisión como actores: Calvo era Fer en Física o Química y Ambrossi era Richi en Cuéntame.

Amaia OT de dónde es

De Pamplona.

Este lunes 5 de febrero.

Qué pone en el tatuaje de Aitana

Munay.

Preguntas sobre los finalistas

AITANA

De dónde es Aitana de OT

De San Clemente de Llobregat, Barcelona.

Cuánto mide Aitana OT

Según los datos del casting: 1,60.

De dónde es el vestido de Aitana de la gala de Eurovisión

Según contó la estilista de OT a Vanitatis es de Pocolok, una tienda de ropa en la calle San Gervasio, 30 de Barcelona.

Dónde vive Aitana

En San Clemente de Llobregat, Barcelona.

Cuánto llevan Aitana y Vicente

Un año y siete meses.

Cómo ha sido la infancia de Aitana Ocaña

Bien. Tampoco se sabe mucho, salvo que es hija única y que toca el piano desde pequeña. Supo que quería cantar con 12 años cuando interpretó We are the world de Michael Jackson en la función del colegio.

ALFRED

De dónde es Alfred de OT

De El Prat de Llobregat, en Barcelona.

Qué le pasa a Alfred de OT

Es de suponer que esta pregunta surgió tras ausentarse varias veces de plató en la gala del 8 de enero. Entonces no se supieron las causas, pero al día siguiente contó que sufría ansiedad y vértigos.

Cuánto mide Alfred OT

En el casting dijo que medía 1,75.

Qué estudia Alfred OT

Compagina un Grado Superior de Música con sus estudios universitarios de Comunicación Audiovisual en la Universidad Internacional de Cataluña.

Quién es Alfred de OT

Es uno de los cinco finalistas de Operación Triunfo. El único de los ocho chicos del talent show que llega a la final. Él, junto con Amaia, representará a España en el festival de Eurovisión cantando Tu canción.

AMAIA

Amaia OT de dónde es

De Pamplona

Cuánto mide Amaia OT

1,67, según los datos del casting.

Quién es Amaia de OT

Una de las cinco finalistas y la gran favorita del jurado. En la gala 11, la previa a Eurovisión, recibió la máxima puntuación por parte de los cuatro miembros del jurado. Se llevó un 40 redondo. Además, será junto a Alfred, la representante de España en Eurovisión 2018.

Cómo se conocieron Amaia y Alfred

En los castings. Alfred dice que se acuerda perfectamente de ese momento y de que Amaia llevaba pantalón rojo. Amaia también lo recuerda: "Lo veía con un trombón y yo pensaba, a ver este cómo toca".

Dónde están Alfred y Amaia

Dentro de la Academia.

Qué estudia Amaia OT

Acaba de terminar bachillerato y está en último curso del Grado profesional de piano.

ANA GUERRA

Ana Guerra de dónde es

San Cristóbal de La Laguna, Tenerife.

Quién es el novio de Ana Guerra

Jadel, el ganador de la primera edición de El número uno, talent show que presentó Paula Vázquez en Antena 3.

Cuánto mide Ana Guerra

1,62, le dijo ella misma a Aitana.

Quién compuso canción Aitana y Ana Guerra.

Brisa Fenoy.

MIRIAM

Miriam OT de dónde es

De una aldea de Pontedeume, A Coruña.

Qué le pasa a Miriam OT

La pregunta surgió tras el corte del directo que se tuvo que llevar a cabo en el 24 horas la noche del 31 de enero. Miriam sufrió una bajada de tensión y por eso la emisión se fue a negro. La directora, Noemí Galera, aclaró en Twitter que estaba tumbada en la cama a la espera de la revisión de un médico.

Cuánto mide Miriam OT

1,69.

Cómo se llama el hermano de Miriam OT

Efrén.

Por qué Miriam es odiada OT

Más que odiada, Miriam es la que menos empatía genera. Probablemente porque es la menos cariñosa de los cinco finalistas y porque no suele hacer bromas como los otros compañeros. Además, tuvo problemas con Cepeda, quien ya se sabe que es uno de los expulsados con más seguidores.