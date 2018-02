Jabois desvela el secreto del éxito de 'Operación Triunfo'

El periodista Manuel Jabois ha analizado —en la Cadena Ser— el principal motivo de que la última edición del programa de TVE Operación Triunfo haya arrasado como lo ha hecho.

Jabois, quien ha considerado que tiene la autoridad "del que está fuera y puede medir la trascendencia del programa", ha argumentado que "ver en directo la evolución de alguien en una faceta artística, ver cómo empezaba, como acabó, que en el camino tenga la fama, tenga el prestigio, tenga el aplauso... eso al público le atrae muchísimo".

"Esto, que inventó ya Cervantes en la novela, con la evolución psicológica de los personajes, verlo en la vida real... atrae mucho, y además son imágenes impactantes para el gran público", ha defendido Jabois, quien se ha referido en concreto al Shake it out de Amaia, un vídeo que "he tenido que ver muchas veces, porque me parece impresionante".