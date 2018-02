Rufián enciende la polémica con la defensa para que su "compañero" Pablo Hasel pueda decir lo que quiera

El diputado de ERC Gabriel Rufián ha publicado un tuit en apoyo de su "compañero" el rapero Pablo Hasel, quien el pasado jueves ratificó ante el juez los mensajes publicados en su cuenta personal de Twitter en los que ensalzó a figuras de miembros de las bandas terroristas ETA y GRAPO, defendiendo que son "ejemplos de resistencia" para él y que "eso no va a cambiar" aunque se le condene a prisión.

El músico, que se enfrenta a una pena de cárcel de dos años y nueve meses y multa de 40.500 euros por los delitos de enaltecimiento del terrorismo y de calumnias e injurias contra la Corona y las instituciones del Estado, corroboró durante la vista oral su respaldo a las personas que menciona en sus tuits porque considera que, en calidad de comunista, son "ejemplos de lucha".

Para Rufián, el fondo de los mensajes de Hasel son lo de menos, ya que lo importante es que los pueda decir "tanto, cuando, como y donde quiera":

A mí no me gusta todo lo que dice @PabloHasel pero quiero que lo diga tanto, cuando, como y donde quiera. Fuerza, compañero.

Las palabras del diputado de ERC, que en cuestión de horas ya tienen más de 1.900 retuits y 6.700 'me gusta', han generado la polémica en las redes sociales:

Es como decir que no te gustan los nazis pero quieres que puedan decir lo mucho que odian a los judíos. No, no todo vale, Rufián