Después de que Uma Thurman haya perdonado a Quentin Tarantino por el accidente de coche durante una escena de Kill Bill Vol. 2, ha resurgido un vídeo de otro incidente en uno de sus rodajes. Este ocurrió en 2006 durante la grabación de Planet Terror, cuando el director se tomó tan en serio su papel de zombie que mordió a la actriz y cantante Fergie en el brazo.

Según contó la intérprete en 2007 y recoge estos días el web Jezabel, tuvieron que detener la escena porque estaba haciendo demasiado ruido. "Él culpaba al resto del elenco pero realmente era Quentin quien hacía todo aquel ruido", detalló.

En el vídeo del rodaje se puede ver que Fergie tiene un bocado en el hombro derecho y grita: "Quentin me ha mordido, joder, y cuando acabe la escena le voy a devolver el mordisco".

Sin embargo, este no fue el único incidente entre la exvocalista de The Black Eyed Peas y el reputado director. En la escena en la que el personaje de Fergie tenía que huir de los zombies, Tarantino comenzó a perseguirla hasta que la tiró al suelo delante de las cámaras. "Quítate de encima, hijo de puta", le dijo la actriz entre risas.

El director, Robert Rodríguez, le quitó hierro al asunto en 2007, cuando se hicieron públicas estas declaraciones. "No fue tan malo, no era como un mordisco, no sangraba ni nada. Sí, sientes los dientes clavados en la carne, pero a veces pasa. La gente se mete demasiado en el papel".

El lunes 5 de febrero el director se mostró arrepentido por dejar que Uma Thurman condujese en esa escena de Kill Bill Vol. 2 "es uno de los mayores remordimientos" de su vida, aunque aseguró que el accidente le había servido para aprender.