Su cita de 'First Dates' le hace una insinuación sexual y ella no sabe dónde meterse

Toni, un escultor de madera valenciano, y Diamantina, una funcionaria barcelonesa de 60, no encajaron en ningún momento. Eso era evidente desde el minuto uno. Y a medida que su cita en First Dates iba avanzando, menos compatibles parecían ser en aspectos básicos.

El hombre empezó fuerte. Quería saberlo todo sobre los hábitos sexuales de su cita y no se anduvo por las ramas:

- Toni. ¿Con tus parejas qué hacías? ¿Haces tríos, intercambios de parejas...? - Diamantina. No - Toni. ¿No entrabais en esos juegos? - Diamantina. No. ¿Tú sí? - Toni. Después de salir con mi pareja sí...

La cosa no terminaba de cuadrarle a Dismantina: "Yo no me veo haciendo intercambio de parejas y además pienso que si en una primera cita me dice todo eso, es que detrás hay algo más", argumentaba ante la cámara. Toni continuaba en su búsqueda de respuestas:

- Toni. ¿Nunca te lo propusieron tus parejas? - Diamantina. Nunca. Y si me lo hubieran propuesto, tampoco lo hubiera aceptado. - Toni. Tú estabas con tu pareja, con tu pareja fija, y... ¿Y tus parejas tenían otras parejas? - Diamantina. Que yo sepa no...

Entonces, llegó la afirmación que, directamente, terminó de descuadrar a Diamantina:

- Yo siempre he dicho que la pareja perfecta son tres o cuatro...

La cara de la mujer era un poema: "No estoy de acuerdo con que la pareja perfecta son tres personas. Lo respeto pero para mí, no. Ya es difícil con dos", argumentó ante la cámara.

La sentencia final no se salió de lo esperado:

Diamantina no quería una segunda cita "porque hay desigualdades", y Toni tampoco porque tienen "disparidad de opiniones".