Uno de cada cinco trabajadores del Parlamento británico ha sufrido o presenciado acoso sexual en el último año

Un informe realizado por el Parlamento de Reino Unido revela que uno de cada cinco trabajadores asegura haber sufrido o presenciado acoso sexual durante los últimos doce meses, según ha publicado el diario local The Independent.

El documento, que ha sido realizado por el Parlamento en base a una serie de encuestas y señala que las mujeres han denunciado este tipo de agresiones el doble de veces que los hombres, ha sido publicado por la líder de la Cámara de los Comunes, Andrea Leadsom.

El sondeo ha sido realizado en el marco de una serie de medidas puestas en marcha por los líderes de las diferentes formaciones para hacer frente al acoso y los abusos sexuales. Los resultados han salido a la luz en el 100º aniversario del voto femenino.

At 8pm 100 years ago, some women finally got the right to vote. We are #StillMarching today to fight for equality and to increase women's political participation. We need to address barriers that include harassment and abuse towards women leaders! @HelenPankhurst #vote100 pic.twitter.com/gfQJMYg0uD