Maxi Iglesias explica por qué ha dejado el musical 'El Guardaespaldas'

Maxi Iglesias ha tenido que dejar El Guardaespaldas, el musical basado en la mítica película de Kevin Costner y Whitney Houston, y del que es protagonista junto a Fela Domínguez e Iván Sánchez. Según ha explicado el mismo actor en su cuenta personal de Instagram, Iglesias se ha lesionado la rodilla por lo que se tiene que apartar durante un tiempo del musical.

"Hace unas semanas me lesioné la rodilla y tomé la decisión de seguir haciendo las funciones de El Guardaespaldas... Me caí de nuevo haciéndome más daño y los médicos me obligan a apartarme durante un tiempo del musical, ya que el personaje requiere de unas exigencias físicas y movilidad concreta que, pese a mis ganas, no tengo", ha explicado en su mensaje.

Una publicación compartida de Maxi Iglesias (@maxi_iglesias) el Feb 9, 2018 at 11:40 PST

Iglesias termina su mensaje agradeciendo el apoyo que está recibiendo y asegura que espera recuperarse pronto para volver a actuar.

Sus seguidores han apoyado al actor y le han deseado una buena recuperación.

La salud siempre es lo primero! Mucho ánimo y fuerza!!💪💪 lenika08

Recuperate pronto guapo 😀animo 🙅🙅🙅 miriam1511.c

El 30 fui a ver el guardaespaldas y cogi las entradas para verte , antes de empezar la función anunciaron tu lesión , ojalá te recuperes lo antes posible y puedas volver a pisar el escenario . Muchísimo animo guapooo!!! @maxi_iglesias 💖👏😘 carlotagarciaa

Es una pena ir a ver el musical y encontrarte con que no están ninguno de sus tres protagonistas... También he de decir que bravo bravo y bravo por los sustitutos que a pesar de no tener tanto nombre hicieron una actuación brillante beuxalo

eres muy grande! Tuve la oportunidad de verte en una funcion y fue genial, muchos animos en este pequeño obstaculo, seguro que pronto volveras a estar dando guerra encima del escenario! Suerte😘 pauladomene13