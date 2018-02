Julia Otero desvela este grave incidente en Twitter que su familia no conocía

La periodista Julia Otero desveló en LaSexta Noche las graves amenazas que recibió en Twitter y que mantuvo al margen de su familia para no preocupar a sus seres queridos.

"Todo tiene una frontera", dijo Otero refiriéndose a las redes sociales. "A mí me han enviado una bala con una pistola a través de Twitter", explicó la periodista, presentadora del programa Julia en la Onda de Onda Cero.

"Me han enviado todo tipo de amenazas y esas cosas que nos dicen sólo a las tías, sólo a las mujeres. Hay un perfil determinado de indeseable que siempre tiene la misma palabra en la boca o en las yemas de los dedos", aseguró Otero, quien cree que "hay que intentar que eso te importe menos".

Eso sí, la periodista cree que si existen amenazas o se propagan mentiras sobre uno, hay que "actuar legalmente". "Porque dejar hacer llega un momento en el que la selva se convierte en un lugar invivible".

Otero confesó que lo que acababa de contar de la bala y la pistola en su casa no lo sabían. "Se están enterando ahora", reconoció la periodista. "Hay cosas que no dices ni en casa, por no preocuparles".

Sobre ese incidente, asegura que miró quién era la persona que le había amenazado y pensó "bueno, una persona frustrada con mucha amargura... da igual".