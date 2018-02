La favorita de 'La Voz' de Francia abandona por unos tuits sobre el atentado de Niza

Una concursante de la edición francesa de La Voz ha abandonado el programa por las críticas que ha recibido al conocerse unos mensajes que publicó en sus redes sociales tras el atentado terrorista de Niza, donde murieron 86 personas, en 2016. La concursante creía en una teoría de la conspiración que decía que detrás del atentado se encontraba el Gobierno francés.

"Se ha convertido en una rutina, ¡un ataque a la semana!", escribía Mennel Ibtissem en su cuenta de Twitter tras el atentado. "Y para ser siempre fiel, el terrorista se llevó consigo sus documentos de identidad. Es cierto, cuando planificas un movimiento sucio, no te olvidas de llevar tus documentos". El tuit incluía la etiqueta #PrenezNousPourDesCons, que significa Nos toman por idiotas.

El mensaje ha sido borrado, pero la cuenta de Twitter llamada Conspiracy Watch lo ha recuperado:

Semanas después, tras el ataque en una iglesia de Normandía en el que dos terroristas degollaron a un cura, la concursante volvió a publicar un tuit: "El verdadero terrorista es nuestro gobierno", decía su mensaje.

Ibtissem tiene 22 años, es francesa de origen sirio y musulmana. Tras su primera actuación en La Voz, se convirtió en la favorita a ganar el concurso por su interpretación de la canción de Leonard Cohen Hallelujah. Su actuación se hizo viral con más de un millón y medio de reproducciones.

Tras este éxito en el concurso, los internautas se pusieron a escarbar en sus cuentas de redes sociales y dieron entonces con los mensajes. Al hacerlos públicos, la cadena francesa que emite el programa TF1 empezó a recibir presiones por parte de las asociaciones de víctimas de los atentados para expulsar a la concursante, según cuenta la BBC. Sin embargo, ha sido la propia Ibtissem la que ha decidido abandonar el programa por las críticas.

En un nuevo vídeo subido a su cuenta de Facebook, la ya exconcursante explica su retirada, aunque insiste en que sus mensajes han sido sacados de contexto.

"He participado en La Voz como cantante, con la intención de unir, no de dividir, de abrir las almas, no de ensombrecer", dice en su vídeo. "Tengo fe en la humanidad y en la buena voluntad de la gente; tengo fe en un futuro lleno de amor, de paz y de tolerancia. Tengo fe en mi país, Francia", señala.

"Obviamente: condeno el terrorismo. Nunca he querido ofender a nadie y la idea de que lo haya hecho a propósito me duele mucho. Seguiré difundiendo mi mensaje de paz y tolerancia, lejos de todo tipo de fanatismo", zanja la cantante.