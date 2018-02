Nikolas Cruz, de 19 años, se presentó este miércoles a la hora de la salida de su antiguo instituto y activó la alarma contra incendios para poder acribillar a los alumnos a medida que salían de las clases. Tenía un fusil semiautomático AR-15 y munición de sobra. El supuesto asesino era un amante de las armas que había sido expulsado del liceo por razones disciplinarias. Escogió el Día de San Valentín para regresar y asesinar a sangre fría a 17 jóvenes antes de ser detenido. Lo llamativo es que a muchos estudiantes que han sobrevivido a la matanza no les ha sorprendido lo ocurrido.

Nikolas Cruz, tras ser detenido.

"Honestamente, mucha gente decía que sería él" quien "tirotearía el liceo", declaró a una cadena local tras la masacre un alumno que no fue identificado. "Finalmente, todo el mundo lo había dicho", agregó, subrayando que Cruz conocía bien el lugar y los procedimientos vigentes en el centro para casos de emergencias por incendios.

El joven asesino era conocido como un alumno con problemas, según varios testimonios recogidos por medios locales. Uno de sus ex profesores de matemáticas ha relatado que tuvo problemas cuando el año pasado amenazó a un estudiante, que según recoge la prensa sería la pareja de su exnovia por aquel entonces. El docente ha explicado a medios locales que la dirección del instituto había advertido que no se le debía permitir la entrada al recinto si portaba una mochila, a causa de sus amenazas.

Según Nicholas Coke, otro alumno, Cruz era un "solitario" que había abandonado el instituto meses atrás para mudarse al norte de Florida, después de la muerte de su madre adoptiva.

"Hay muchas señales de que el tirador de Florida estaba mentalmente desequilibrado, incluso había sido expulsado del colegio por su malos y erráticos comportamientos. Los vecinos y los compañeros de clase sabían que era un problema. ¡Hay que informar siempre de estos asuntos a las autoridades, una y otra vez!", ha escrito el presidente estadounidense, Donald Trump, en su cuenta de Twitter.

So many signs that the Florida shooter was mentally disturbed, even expelled from school for bad and erratic behavior. Neighbors and classmates knew he was a big problem. Must always report such instances to authorities, again and again!