Tres historias de heroísmo en el tiroteo de Florida

Nikolas Cruz sembró el pánico en su antiguo instituto de Florida (EEUU) y acabó con la vida de 17 de sus compañeros, a los que acribilló a medida que salían de clase tras dar una falsa alarma de incendio. La matanza, la más grave de la historia de Estados Unidos, pudo ser peor de no ser por los gestos heroicos de varias personas que protegieron a los estudiantes o los escondieron de los disparos de Cruz.

Aaron Feis, asistente del entrenador del equipo de fútbol americano y guarda de seguridad del centro, se puso frente al tirador para impedirle abrir fuego contra los estudiantes en su huida. Los disparos de Cruz acabaron con su vida. "Murió como un héroe y estará siempre en nuestro corazón y en nuestro recuerdo", ha dicho el equipo de fútbol en Twitter.

It is with Great sadness that our Football Family has learned about the death of Aaron Feis. He was our Assistant Football Coach and security guard. He selflessly shielded students from the shooter when he was shot. He died a hero and he will forever be in our hearts and memories pic.twitter.com/O181FvuHl3