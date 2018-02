Una madre relata en Twitter cómo se dio cuenta de que su hija hacía 'bullying'

Mira que lo hablaron veces en casa. Pero nada.

Una usuaria de Twitter ha relatado a través de un hilo de mensajes cómo descubrió que su hija mayor hacía bullying a una compañera.

"Mirad cómo es el bullying de discreto", explica @2Cronopia, quien cuenta en varios tuits cómo se desarrolló todo usando nombres ficticios para relatarlo.

Al final del hilo desvela que una de las protagonistas de la historia es su hija mayor y la respuesta de la niña a la pregunta de cómo pudo hacer algo así: "Pasa sin que te des cuenta".

Tiburcia explica que no hay problema, que Erífila tiene más amigas y que no está sola. De vez en cuando explica "hoy a Erífila le han dicho tal cosa", pero nunca es un insulto, siempre son pequeñas frases un pelín desagradables pero aparentemente sin importancia.

Y entonces interroga a la pequeña Tiburcia:

-¿Tú le has descolgado alguna vez el anorak de Erífila para tirárselo al suelo?

+Hmmmm...no...yo no. Pero he visto quién lo hacía.

-Y cuando has visto que le tiraban el anorak al suelo ¿no has hecho nada para impedirlo?

+No...